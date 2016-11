BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Regierung sich bis Ende dieser Woche auf einen Klimaschutzplan einigen wird. Darauf habe man sich in der Koalition verständigt, schrieb die SPD-Politikerin am Mittwoch auf Facebook. Das Scheitern einer Einigung am Vortag erklärte sie ohne Schuldzuweisung: "Wir haben zwar gestern die Ressortabstimmung abschließen können, allerdings sind danach weitere Vorbehalte thematisiert worden, die vor einer Kabinettbefassung geklärt werden müssen." Sie sei zuversichtlich, dass offene Fragen noch vor ihrer Reise zur Weltklimakonferenz in Marokko geklärt werden könnten./ted/DP/jha

