NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch mit einer wilden Berg- und Talfahrt auf den Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen reagiert. Kurz nachdem sich der überraschende Sieg des Republikaners Donald Trump andeutete, erhielten amerikanische Staatstitel im Interbankenhandel starken Zulauf. Dies war Folge einer erheblichen Unsicherheit an den Märkten. Trumps unterlegene Gegnerin, die Demokratin Hillary Clinton, wurde an den Börsen als künftige Präsidentin bevorzugt./bgf/jkr/stb

AXC0330 2016-11-09/15:17