Die meisten großen Leitindizes notieren am heutigen Handelstag im Minus. Zwar ist von Panik noch immer keine Spur, doch wirklich positiv bewerten nur wenige Marktteilnehmer den heutigen Wahlausgang in den USA. Doch es gibt auch eine Ausnahme: Der Schweizer Leitindex SMI notiert doch vergleichsweise komfortabel im Plus. Was ist da los? Norbert Paul bei Börse Stuttgart TV.