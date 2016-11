Wieder einmal lagen die Prognosen zum Ausgang eines wichtigen politischen Ereignisses falsch. Die, die mit Hilary Clinton als Präsidentin gerechnet hatten, wurden am Morgen nach der Wahl bitter enttäuscht. Am Markt jedoch beruhigt sich die Lage recht schnell wieder. Der Dax macht am Nachmittag wieder alle Verluste wett. Zeit also auch andere Faktoren zum Handeln in Betracht zu ziehen. Welche, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Jochen Stanzl von CMC Markets wichtige charttechnische Marken beim S&P 500 und mögliche Szenarien zur Sitzung der US-Notenbank im Dezember.