Dass aus einem Geschäftsmann nicht über Nacht ein Politiker werden kann, sollte klar sein. Damit einhergehend auch, dass in nächster Zeit verbale Attaken von Seiten Trumps zu erwarten sind. Doch auch hier wird Trump lernen sich wie ein Präsident zu verhalten und so lange bleibt der Markt den aktuellen Schwankungen ausgesetzt. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Oliver Roth von Oddo Seydler weitere Unsicherheiten und Veränderungen die uns mit dem neuen Präsidenten erwarten.