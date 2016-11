Zürich (ots) - Die Zürcher Taschenmanufaktur Freitag hat sich von

ihrem Chef Hans Häfliger getrennt. Das schreibt die «Handelszeitung»

in ihrer aktuellen Ausgabe. Freitag-Sprecherin Elisabeth Isenegger

bestätigt den Abgang und schildert ihn als Prozess mit Vorlaufzeit:

«Die Zusammenarbeit wurde im November in gegenseitigem Einvernehmen

beendet; aus der Firma ausgetreten ist Hans Häfliger Ende Mai.» Der

Entscheid sei unabhängig vom Geschäftsgang getroffen worden. Die

Firma entwickle sich hin «zu einer agilen Organisationsform, welche

die einzelnen Fachbereiche der Firma stärkt.» Die CEO-Position sei

beim Unternehmen, das mit rund 160 Angestellten einem geschätzten

Umsatz von 30 Millionen Franken erwirtschaftet, nicht ersetzt worden.

Häfliger war 2014 vom Medtech-Unternehmen DePuy Synthes als

Nachfolger von Monika Walser zu Freitag gekommen.



