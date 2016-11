Zürich (ots) - Das Departement von Bundesrat Guy Parmelin plant

die Wachablöse für den Kampfstiefel 90. «Der heutige Stiefel wurde

Anfangs der 90er-Jahre entwickelt», sagt VBS-Sprecherin Jacqueline

Stampfli-Bieri zur «Handelszeitung». Er basiere auf einer Passform

aus den 50er-Jahren, die Anforderungen an einen modernen Schuh

erfülle er nur noch «bedingt».



Die Ausmusterung ist für das Jahr 2020 geplant. Die neuen Stiefel

sollen leichter sein und mehr Komfort bieten, sagt Stampfli-Bieri.



Mit der Ausmusterung endet eine Ära. Der Kampfstiefel ist der

erfolgreichste Schuh der Schweiz. Alleine in den letzten zehn Jahren

hat die Armee rund 600'000 Paar fertigen lassen. Die Textilfirmen

Minerva, AKU, Meindl, Reck und Lowa haben gemeinsam über 20'000

Quadratmeter Leder verarbeitet, um die Füsse von Rekruten und

Offizieren gleichermassen zu umschlingen.



Bevor die Armee dem Stiefel aber den Schuh gibt, erhält das

Rindsoberleder noch die letzte Ölung. Dafür hat das VBS eine 2

Millionen Franken schwere Schuhcreme-Order platziert. Bedingung:

Einfache Aufbringung mit den Bürsten des Mannsputzzeugs.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77