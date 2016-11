Nach Kritik an den EU-Regeln für Lebensversicherungen und Finanzprodukte rudert die Kommission zurück. Den Banken und Versicherungen wird nun mehr Zeit gegeben. Ziel ist weiterhin eine bessere Kunden-Information.

Die Kritik an neuen EU-Regeln zum Schutz von Anlegern beim Kauf von Lebensversicherungen, Fonds und anderen Finanzprodukten zeigt Wirkung. Die EU-Kommission kündigte am Mittwoch an, die Einführung der sogenannten PRIIPs-Verordnung um ein Jahr auf 2018 zu verschieben. ...

