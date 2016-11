Barack Obama will die Macht an Donald Trump friedlich übergeben. In einer kurzen Rede zeigte sich der scheidende US-Präsident versöhnlich. Gleichzeitig fordert er die jungen Menschen dazu auf, nicht aufzugeben.

US-Präsident Barack Obama will sich mit aller Kraft für eine friedliche Übergabe der Macht an seinen Nachfolger Donald Trump einsetzen. "Es ist kein Geheimnis, dass Trump und ich einige signifikante Unterschiede haben", sagte Obama am Mittwoch im Rosengarten des Weisen Hauses. "Aber denken wir acht Jahre zurück ...

