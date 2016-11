Als der Startschuss fiel, gab es kein Gewinn-Versprechen - und dennoch großen Zuspruch. Heute - etwa ein Jahr später - gibt es immer noch kein Gewinn-Versprechen, ja nicht einmal eine Prognose, dafür aber ein sattes Plus in Höhe von inzwischen 108,6 Prozent. Samt neuem Höchststand ausgerechnet an dem Tag, an dem die Börsen vollkommen verrückt spielen. Wie ist das möglich - und was wird in Zukunft passieren?

Den vollständigen Artikel lesen ...