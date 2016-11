Die DZ Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Das dritte Quartal des Zementherstellers sei besser verlaufen als es die Zahlen auf den ersten Blick vermuten ließen, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer Studie vom Mittwoch. Durch die Integrationsarbeiten bei Italcementi seien die Weichen für ein erfolgreiches Jahr 2017 gestellt. Außerdem sorge das Wahlergebnis in den USA für Fantasie, dass HeidelbergCement von den Investitionen in die US-Infrastruktur profitieren könnte./tih/he

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0126 2016-11-09/19:09

ISIN: DE0006047004