Drillisch AG: The Phone House Telecom GmbH verkauft Distributionsgeschäft mit Netzbetreiberverträgen und geht Vertriebspartnerschaft mit DeinHandy GmbH ein

09.11.2016

Maintal, 09.11.2016

Die The Phone House Telecom GmbH, Münster, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Drillisch AG, hat heute einen Kaufvertrag über sämtliche Geschäftsanteile an der The Phone House Telecom Vertrieb GmbH (zukünftige Firmierung) mit der DeinHandy GmbH, Obertshausen, abgeschlossen. Damit trennt sich die Drillisch-Gruppe von den Vertriebsaktivitäten für andere Netzbetreiber. Im Zusammenhang mit dem Verkauf geht Drillisch mit der DeinHandy GmbH eine Vertriebspartnerschaft bezüglich der Vermittlung von Mobilfunkverträgen verschiedener Online- und Offline-Marken der Drillisch-Gruppe durch die DeinHandy GmbH und deren Vertriebspartner ein und baut damit den Vertrieb eigener Produkte weiter aus.

Die Abtretung der Geschäftsanteile ist aufschiebend bedingt auf die Vornahme der üblichen Vollzugshandlungen. Über weitere Einzelheiten des vertraulichen Kaufvertrags wurde Stillschweigen vereinbart.

Der verbleibende Teil der The Phone House-Gruppe konzentriert sich hauptsächlich auf den Hardwareeinkauf und die Logistik für alle Unternehmen der Drillisch Gruppe inkl. der seit Mitte 2015 erworbenen bzw. eröffneten yourfone Shops.

Maintal, den 9. November 2016

Der Vorstand

Kontakt: Oliver Keil Head of Investor Relations Mail: ir@drillisch.de

