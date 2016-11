TOM TAILOR Holding AG plant Kapitalerhöhung in Höhe von mindestens EUR 10 Millionen mit Backstop durch Fosun

TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

09.11.2016 20:16

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

TOM TAILOR GROUP plant Kapitalerhöhung in Höhe von mindestens EUR 10 Millionen mit Backstop durch Fosun

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

Hamburg, 9. November 2016 - Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage von bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre soll ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen der Gesellschaft Barmittel in Höhe von mindestens EUR 10 Millionen zufließen.

Zur Durchführung der Barkapitalerhöhung hat die Gesellschaft mit Fosun International Ltd. ("Fosun") eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen, wonach Fosun berechtigt ist, sich an der Barkapitalerhöhung im Umfang ihrer derzeitigen Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft von ca. 29,47% zu beteiligen. Gleichzeitig verpflichtet sich Fosun, alle nicht platzierten neuen Aktien zu erwerben, soweit der durch Fosun aufzubringende Gesamtkaufpreis EUR 10 Millionen nicht übersteigt.

Die Verpflichtungen von Fosun aus der Backstop-Vereinbarung stehen u.a. noch unter mehreren Bedingungen.

Wesentliche Bedingung ist zunächst, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Fosun für den Fall der Erlangung der Kontrolle über die Gesellschaft infolge der Kapitalerhöhung gemäß § 37 WpÜG von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Übernahmeangebots an alle Aktionäre befreit. Weitere wesentliche Bedingung ist die Erteilung der erforderlichen Freigaben durch Kartellbehörden für den Fall, dass Fosun infolge der Kapitalerhöhung die Kontrolle über die Gesellschaft erlangt.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht schließlich noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen Beschlüsse durch Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Durchführung der Kapitalerhöhung. Diese sollen unverzüglich nach Vorliegen der vorgenannten Bedingungen gefasst werden.

Der Vorstand geht davon aus, dass die mit Fosun in der Backstop- Vereinbarung vereinbarten Bedingungen erfüllt werden.

09.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A0STST2

AXC0418 2016-11-09/20:16