Halle (ots) - Trump ist ein reicher Mann, der keine Politik gegen andere reiche Männer und Frauen machen wird. US-Firmen werden unter ihm weiter so walten und schalten können, wie sie es bisher taten. Vielleicht bringt Trump das Freihandelsabkommen TTIP zu Fall. Ja und? Der jetzige Zustand, in dem die Geschäfte deutscher Exporteure nicht schlecht laufen, wird dadurch nicht aufgehoben. Neue Zölle lassen sich auch von einem US-Präsidenten nur schwer durchsetzen, die Angst davor ist übertrieben.



