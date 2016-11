NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat seine Klettertour auch nach dem Überraschungssieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen fortgesetzt. Marktexperten beschwichtigten am Mittwoch die Sorgen, die ein möglicher Erfolg des Republikaners bereits vor der Wahl ausgelöst hatte.

Nachdem vorbörslich noch deutliche Verluste gedroht hatten, schaffte es der New Yorker Leitindex schon im frühen Handel in positives Terrain. Zuletzt stand er satte 1,51 Prozent im Plus bei 18 609,17 Punkten - bei 18 631,33 Punkten hatte er zwischenzeitlich den höchsten Stand seit August erreicht. An Europas Börsen hatte der anfängliche Schreck über den Wahlausgang bis zum Börsenschluss ebenfalls deutlichen Gewinnen Platz gemacht./gl/he

