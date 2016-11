Sollte Donald Trump seine Mauer zu Mexiko bauen, steht ein deutscher Konzern als Lieferant parat. Der Chef der wertvollsten Bank macht sich Gedanken - und der Starbucks-Boss ist baff. Reaktionen von CEOs zur US-Wahl.

Der Chef des deutschen Software-Konzerns SAP, Bill McDermott, ist Amerikaner. Am Tag vor der Wahl hat er per Twitter dazu aufgerufen, wählen zu gehen. Am Tag danach - Donald Trump steht als künftiger US-Präsident fest - zeigt sich McDermott beeindruckt von den ersten Reden Trumps, des amtierenden Präsidenten Barack Obama und der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Die Reden hätten "auf Einigkeit gedrängt", so McDermott. Jetzt sei es Zeit, sich auf die Zukunft zu konzentrieren - und ergänzt an das Handelsblatt gerichtet: "Europa und die USA brauchen eine starke transatlantische Partnerschaft."

Wie sich der Handel zwischen den beiden Weltregionen entwickeln wird, könnte der künftige Präsident Trump durchaus beeinflussen. Denn der 70-Jährige hat seine Wähler auch wegen seiner großen Skepsis gegenüber dem Freihandel hinter sich vereinigen können. Das Handelsabkommen mit Mexiko und Kanada (Nafta) will er nach dem Amtsantritt am 20. Januar schnellstmöglich neu verhandeln. Und immer wieder hat er angekündigt, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten.

HiedelbergCement als Lieferant für Bollwerk gegen Mexiko?

Auf dieses Vorhaben hatten sogar schon vor der Wahl die Aktien von Baustoffherstellern positiv reagiert. Und am Tag der Wahl sagt der Chef des deutschen Konzerns HeidelbergCement dem Handelsblatt, dass sein Unternehmen durchaus als Lieferant für ein solches Bauwerk in Frage käme: "Wenn [die Mauer realisiert wird], wären wir mit Zementwerken in Texas und ...

