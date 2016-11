Vancouver (ots/PRNewswire) -



Fineqia International Inc. (die "Company" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) ist erfreut, die Ernennung von Karolina Komarnicka zum Chief Marketing Officer ("CMO") mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.



Karolina Komarnicka bringt für die Position Erfahrung in Marketing und Kommunikation, PR, Werbung, Branding, Social Media und Veranstaltungsmanagement mit. Sie wird Bundeep Singh Rangar, dem CEO des Unternehmens, unterstellt sein.



Als CMO wird Komarnicka Fineqias Marke, Investorenbeziehungen und Marketing sowie Kommunikationsstrategien gemäß dem allgemeinen Geschäftsausbau leiten.



"Karolina arbeitete von Anfang an in dem Unternehmen, und ihre Ernennung geht damit einher, Fineqias allgemeine strategische Marketinginitiativen anzutreiben und auszuführen mit dem Ziel, das Unternehmen zu einer Plattform für Kapitalanleihen und Kapitalbeteiligung werden zu lassen", so Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia.



Über Fineqia International Inc.



Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellung einer Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zur Platzierung von Schulden und Equity-Sicherheiten, zunächst im Vereinigten Königreich. Die Plattform wird alle Risiken transparent machen und die vorhandenen Möglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.fineqia.com.



Karolina Komarnicka, Chief Marketing Officer, Tel.: +1 (778) 654-2324, E-Mail: info@fineqia.com, Website: http://www.fineqia.com



