FRANKFURT (Dow Jones)--Noch etwas weiter nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies auf die positive Entwicklung an der Wall Street. Drillisch wurden 0,3 Prozent höher getaxt, nachdem der Telekom-Dienstleister die Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht hatte. Für Tom Tailor ging es dagegen um 4 Prozent nach unten. Das Modeunternehmen plant eine Erhöhung des Kapitals gegen Bareinlage in Höhe von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.665 10.646 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 09, 2016 16:32 ET (21:32 GMT)

