Die Wall Street hat den Schock über die Wahl von Trump zum US-Präsidenten überraschend schnell verdaut. Dass die Republikaner nun die Mehrheit in beiden Kongresskammern besitzen, wird von den Börsianern positiv bewertet.

Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl hat die Finanzmärkte rund um den Globus durchgerüttelt. Investoren verdauten den ersten Schock aber überraschend schnell. Viele hoffen nun auf einen Konjunkturschub und einen pragmatischeren Politikstil des Milliardärs.

Versöhnliche Töne in der Siegesrede des 70-jährigen Republikaners hatten die Nerven der Anleger beruhigt. "Trump hat sich in seiner Rede sehr präsidial gezeigt", sagte Devisenspezialist Jordan Rochester von der Investmentbank Nomura.

An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index der Standardwerte 1,4 Prozent höher auf 18.589 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 1,1 Prozent auf 2163 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 1,1 Prozent auf 5251 Punkte.

In Frankfurt ging der Dax mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 10.646 Punkte aus dem Handel, nachdem er am Morgen noch ...

