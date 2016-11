BroadSofts installierte Cloud-PBX/UCaaS-Basis ist dreimal größer als die seines schärfsten Wettbewerbers Cisco und zehnmal größer als die von RingCentral



GAITHERSBURG, Maryland, 9. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft Inc. (http://www.broadsoft.com/) (NASDAQ:BSFT), ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Unified Communication Software as a Service (UCaaS), gab heute bekannt, dass es die 15-Millionen-Marke bei weltweit betriebenen Cloud-basierten UC-Leitungen (Unified Communications) überschritten hat - ein branchenführender Meilenstein und dreimal mehr, als der nächste Wettbewerber vorweisen kann. Gemäß den Branchenanalysten von Frost & Sullivan (https://www.broadsoft.com/content-and-collateral) konnte BroadSoft außerdem mit einem Marktanteil von 41 % der installierten Cloud-PBX/UCaaS-Basis seine Position als Weltmarktführer festigen.

Mit einer installierten Cloud-Basis von 15 Millionen Leitungen führt BroadSoft den globalen Cloud-PBX/UCaaS-Markt an und erwartet ein weiteres Wachstum, da sich der Markt in Richtung UCaaS-Lösungen verschiebt.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74901fe6-cf66-44be-bf9f-fde2db35b8e8 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74901fe6-cf66-44be-bf9f-fde2db35b8e8)

Um seine Marktführerschaft weiter auszubauen, wird BroadSoft am 14. November während seiner Anwenderkonferenz Connections 2016 die Anwendungssuite BroadSoft Business einführen. BroadSoft Business ist eines der ersten umfassenden, vollständig integrierten Portfolios aus Cloud-PBX-, Unified-Communications-, Teamarbeit- und Contact-Center-Anwendungen. BroadSoft Business bietet Serviceanbietern ein in hohem Maße wettbewerbsfähiges und differenziertes Portfolio, das ihnen ermöglicht, Marktanteile zu gewinnen und in schnell wachsende und profitable Marktsegmente vorzudringen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d7633e6-5b61-4416-a9fd-5804d0e61ca7 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d7633e6-5b61-4416-a9fd-5804d0e61ca7)

"BroadSoft geht davon aus, dass bis zum Jahr 2020 die Zahl neuer Cloud-PBX/Unified-Communications-Installationen die Zahl der vor Ort neu installierten PBX/Unified-Communications-Anlagen überschreiten wird. BroadSoft Business versetzt uns in die Lage, unsere Stellung als Weltmarktführer auf dem Gebiet der Cloud-basierten Unified-Communications-Lösungen zu behaupten", sagte Taher Behbehani, Chief Digital Officer und Marketing Officer bei BroadSoft. "Als mandantenfähige UCaaS-Lösung bietet BroadSoft Business Serviceanbietern und Unternehmen gleichermaßen Vorteile in Bezug auf Kosten und Skalierbarkeit."

Prognosen der Analysten

Elka Popova, North American Program Director, UC&C und ICT, Frost & Sullivan - 2015

"Der Anteil von 41 Prozent am globalen Markt für gehostete IP-Telefonie und UCC-Services bestätigt die Marktführerschaft von BroadSoft."

Brent Kelly, President und Principal Analyst, KelCor, Inc. - 2016

"Da Kommunikation und Zusammenarbeit in die Cloud migrieren, begünstigen Marktkräfte und Marktdynamik drei Anbieter als die ultimativen großen Gewinner: BroadSoft, Microsoft und Cisco."

Stephanie Watson, General Manager, MZA - 2016

"Mandantenfähige Cloud-Lösungen haben Cloud-Telefonie-/UC-Implementierungen bis heute dominiert, und voraussichtlich wird sich diese Situation über den Prognosezeitraum hinaus fortsetzen. 2021 wird es sich bei über 55 % aller Cloud-Implementierungen um mandantenfähige Lösungen handeln. MZA schätzt, dass BroadSoft-basierende Technologie zu über 50 % an der weltweiten Multi-Tenant-Nutzerbasis und zu mehr als 45 % an der EMEA-Nutzerbasis beteiligt ist."

Jeremy Duke, President, Synergy Research Group - 2016

"BroadSoft ist der führende Lieferant gehosteter und Public-Cloud-Call-Control-Lösungen für die wichtigsten CSPs und UCaaS-Anbieter. Im letzten Bericht von Synergy, "IP PBX - Premise & Hosted/Cloud Call Control", wurde die installierte Basis von gehosteten und Public-Cloud-Call-Control-Lösungen mit 29,9 Mio. Teilnehmern und Lizenzen bemessen - BroadSoft hält daran einen Marktanteil von 45,5 % und steht damit an führender Position."

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können anhand von Begriffen und Formulierungen wie "ermöglicht" und "wird" und anderen ähnlichen Begriffen und Formulierungen erkannt werden. Sie umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Vorteile, die sich für die Kunden von Broadsoft aus der Verwendung der Broadsoft Business-Anwendugssuite ergeben. Die Ergebnisse der Ereignisse, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen unterscheiden können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorweggenommen werden, insbesondere die finanziellen und andere Vorteile für BroadSoft, die sich aus der Verwendung von BroadSoft Business durch seine Serviceanbieter ergeben, sowie diejenigen Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des 10-K-Formulars von BroadSoft aufgeführt sind, das für das Jahr zum 31. Dezember 2015 am 29. Februar 2016 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie Faktoren, die in anderen Dokumenten von BroadSoft aufgeführt sind, die bei der SEC eingereicht wurden. Alle Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auf den Stand vom 9. November 2016. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt BroadSoft keinerlei Verpflichtung, die hier vorgenommenen zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu aktualisieren, um die Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen in Bezug auf die Erwartungen von BroadSoft anzupassen.

Über BroadSoft:

BroadSoft ist der technologische Innovator im Bereich der Cloud-Kommunikation-, Teamarbeits- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen und Serviceanbieter in 80 Ländern. Wir sind, was die Marktanteile betrifft, führend auf dem Gebiet der Cloud-basierten Unified Communications mit einer offenen, mobilen und sicheren Plattform. 25 der 30 nach Umsatz größten Serviceanbieter der Welt setzen ihr Vertrauen in uns. Unsere BroadSoft Business-Anwendungssuite bietet Benutzern und Teams die Möglichkeit, Ideen zu teilen und auf einfache Art zu arbeiten, um eine bahnbrechende Leistung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.BroadSoft.com (https://www.broadsoft.com/).

Twitter (https://twitter.com/BroadSoftNews?ref_src=twsrc%25252525255Egoogle%25252525257Ctwcamp%25252525255Eserp%25252525257Ctwgr%25252525255Eauthor) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/broadsoft) | Work It! (https://www.broadsoft.com/work-it)

Das Foto ist auch über AP PhotoExpress verfügbar.

Investor Relations:

Chris Martin

+1 561-404-2130

cmartin@broadsoft.com



Medienansprechpartner:



Amerika

Brian Lustig, Bluetext PR für BroadSoft US

+1 301.775.6203

brian@bluetext.com



Europa

Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson, Cohesive für BroadSoft UK

+44 (0) 1291 626200

broadsoft@wearecohesive.com



Asien-Pazifikraum

Terry Alberstein, Navigate Communication

+61 (0) 458-484-921

terry@navigatecommunication.com.au

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BroadSoft, Inc. via Globenewswire