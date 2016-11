Halle (ots) - Auf Sachsen-Anhalts Straßen ist die Zahl der Wildunfälle im vergangenen Jahr drastisch um elf Prozent gegenüber 2014 gestiegen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung in ihrer Donnerstagausgabe. Insgesamt kam es demnach im Jahr 2015 zu 13 030 Zusammenstößen zwischen Fahrzeugen und Wildtieren. Dabei verletzten sich 30 Menschen schwer und 140 leicht, so das Blatt. Damit sind Kollisionen mit Wildschwein, Hirsch oder Reh die zweithäufigste Unfallursache in Sachsen-Anhalt - nach Wenden und Rückwärtsfahren. Im gesamten Bundesgebiet kracht es dem MZ-Bericht zufolge alle zwei Minuten zwischen Tier und Auto. Im Jahr 2015 wurden rund 263 000 Pkw-Wildunfälle gemeldet - so viele wie noch nie, schreibt die MZ unter Berufung auf die Deutsche Versicherungswirtschaft.



