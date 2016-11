Farmtrac, einer der weltweit führenden Hersteller von Traktoren, der in Polen ansässig ist, hat heute die Einführung einer neuen Serie von FT 6080 Pro und FT 6090 Pro Farmtrac Traktoren mit einer Leistung von 80 und 90 PS angekündigt. Die Mitteilung erfolgte gleichzeitig in Italien auf der EIMA, der internationalen Ausstellung von Maschinen für den landwirtschaftlichen Einsatz und Gartenbau in Bologna und in Mexiko auf der Expo Agroalimentaria Guanajuato in Irapuato. Als Ergänzung von Farmtracs klassischen Vorzeigeprodukten, also einfache und effiziente Landmaschinen, stellen diese neuen FT 6080 Pro und FT 6090 Pro Traktoren technologische Wunder dar, die Landwirten weltweit ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Farmtrac stellt bereits seit mehr als 15 Jahren in Polen Traktoren für die Landwirte dieser Welt her, und beliefert in Europa Landwirte aus 15 Ländern und 54 Ländern auf globaler Ebene, mit einer Jahresproduktion von fast 70.000 Traktoren. Die Farmtrac-Traktoren entsprechen in jeder Hinsicht den strengen europäischen Normen, wobei die neuen CRDI-Motoren und Getriebeausführungen in ihrer Kategorie führend sind. Farmtracs FT 6080 Pro und FT 6090 Pro Traktoren werden für Landwirte weltweit maßgeschneidert hergestellt und sind kosteneffiziente, leistungsstarke Maschinen mit modernster Technologie. Diesen Traktoren kann beim Kraftstoffverbrauch keiner das Wasser reichen: der Motor weist keinen Drehzahlrückgang auf, die Tragkraft geht bis zu 3000 kg, die Kaltstartfähigkeit liegt bei -15°C und es besteht eine Sonderausstattung für Nassreisanbau.

Ravi Menon, Chief Executive Officer von Escorts Agri Machinery äußerte sich hierzu: "Unsere Marke Farmtrac hat immer schon darauf abgezielt, Landwirten fortgeschrittene Landmaschinen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Mit unserer neuen Vision der globalen Transformation bis 2020 möchten wir die Art ändern, wie Landwirte auf aller Welt die Agrarwirtschaft wahrnehmen, indem wir Traktoren herstellen, die das Werteversprechen der Kraftstoffeffizienz und der Kosteneindämmung liefern."

Rajiv Wahi, Head International Business bei Escorts Agri Machinery fügte ergänzend hinzu: "Die neue Serie der Farmtrac-Traktoren zielt darauf ab, die oft empfundene Marktlücke in dieser Kategorie zu schließen. Wir haben unsere globalen Netzwerke stärker ausgebaut, um die Anforderungen der Landwirte in neueren Geographien effizient zu bedienen. Mit der Farmtrac-Produktpalette zielen wir darauf ab, den Landwirten in Europa und Amerika eine einfache, klassische und effiziente Traktorenserie anzubieten."

Über Farmtrac Europe

Die Anlage von Farmtrac Poland ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Escorts mit einer installierten Herstellungskapazität von 3000 Traktoren pro Jahr. Die Produkte werden in dieser hochmodernen Anlage entsprechend der Nachfrage der 15 Länder der Europäischen Union entworfen und entwickelt. Sein Produktangebot umfasst derzeit 20 verschiedene Arten und Varianten von Traktoren, die alle europäischen Normen erfüllen. Farmtrac-Traktoren sind als Produkte durch ihre Langlebigkeit im Wert unschlagbar, was auf die Verwendung der besten Komponenten weltweit zurückzuführen ist, die von hochqualifizierten Fachkräften zusammengebaut werden.

