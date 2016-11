TOKIO (dpa-AFX) - Nach den massiven Verlusten infolge des Siegs von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hat sich die Börse in Tokio am Donnerstag gut erholt gezeigt. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte notierte zuletzt einen Aufschlag 5,84 Prozent auf 17 200,21 Punkte. Am Mittwoch hatte der Index einen Verlust von 919,84 Punkten oder 5,36 Prozent auf 16 251 Punkte erlitten./ln/DP/stk

ISIN XC0009692440 JP9010C00002

