- LAB282 ist ein gemeinsames Projekt der Oxford University, Oxford University Innovation Ltd, Oxford Sciences Innovation und Evotec zur Auswahl und Beschleunigung früher therapeutischer Projekte der Oxford University, unterstützt von einem translationalen Fonds von 13 Mio. (über 14 Mio. EUR)

Hamburg, 10. November 2016: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute den Beginn einer neuen strategischen Partnerschaft mit der University of Oxford, Oxford University Innovation Ltd (OUI; einem Unternehmen der Universität zur Forschungskommerzialisierung) und Oxford Sciences Innovation (OSI; weltgrößte, auf geistiges Eigentum spezialisierte Investmentgesellschaft, die auf eine Universität fokussiert ist) bekannt. Ziel dieser Partnerschaft ist die beschleunigte Umsetzung von Ergebnissen der biomedizinischen Grundlagenforschung der Oxford University in neue Therapeutika. Die Projekte, die ausschließlich von Forschern der Oxford University stammen und nicht auf bestimmte therapeutische Indikationen oder Modalitäten begrenzt sind, werden von OUI vorgeschlagen und von einem Wirkstoffforschungsexperten unterstützt, der von Evotec an die LAB282-Initiative entsandt und in die Universität integriert wird.

Die LAB282-Partnerschaft wird von einem von OSI verwalteten Fonds von 13 Mio. (über 14 Mio. EUR) über einen ersten Zeitraum von drei Jahren finanziert, um die Entwicklung neuer Medikamente bis zur Phase der präklinischen Wirksamkeit zu beschleunigen und neue Spin-Out-Unternehmen zu gründen. Die Entwicklung neuer Behandlungs- und Heilungsmethoden für schwerwiegende Erkrankungen soll darauf ausgerichtet sein, den Patienten ein besseres, längeres Leben zu ermöglichen und somit auch Belastungen für die weltweiten Gesundheitssysteme zu reduzieren.

Evotec wird ihre Wirkstoffforschungsexpertise und -plattformen exklusiv für die Auswahl und die weitere Entwicklung von Projekten einsetzen. Evotec und Oxford University samt ihrer Wissenschaftler haben Anrecht darauf, Anteile an neuen LAB282-Spin-Out-Unternehmen zu erhalten. Darüber hinaus erhalten sowohl Evotec als auch OSI das Recht, an zukünftigen Seed-Finanzierungsrunden zu partizipieren.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "LAB282 ist eine hochinnovative Partnerschaft, die auf elegante Art und Weise die Kernkompetenzen von Akademia, Biotechunternehmen, Venture Capital-Gesellschaften und Pharmaunternehmen vereint. Dieses weit gespannte Netzwerk in Bezug auf Indikationen und Technologien ist darauf ausgerichtet, insbesondere first-in-class und möglicherweise disruptive, frühphasige Projekte zu signifikanten Etappen der Wertsteigerung voranzubringen, die eine Ausgründung von Unternehmen ermöglichen könnten. Wir sind sehr stolz, ein Teil dieser spannenden Bemühungen mit solch renommierten Partnern zu sein und sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft als Vorbild für effektive und effiziente Überführung akademischer Ansätze in hochdifferenzierte Produktmöglichkeiten dienen kann."

Dr. Adam Stoten, Head of Technology Transfer, Life Sciences von OUI kommentierte: "Dieser zukunftsweisende Ansatz richtet sich auf einen hohen ungedeckten Bedarf und vereint die Partner von LAB282, die gemeinsam über weltweit führende medizinische Forschung, kommerzielle Expertise und Einrichtungen in der Wirkstoffforschung und erhebliche Investitionsmöglichkeiten verfügen. Diese heutige Meldung ist ein erneutes Beispiel dafür, dass UK-Universitäten Vorreiter in der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Partnern sind und Wirkstoffforschungspartnerschaften eingehen, die auf das Wohl des Patienten gerichtet sind."

Professor Matthew Wood, Associate Head of Medical Sciences Division (Research) der Oxford University, sagte: "LAB282 ist eine wichtige Innovation für die Oxford University, die den Einfluss öffentlicher Finanzierung in der medizinischen Forschung erhöht. Es ist sehr wichtig, dass die hochwertigen Ansätze unserer Medical School, die weltweit führend ist, mit qualitativ entsprechender translationaler Forschung vereint wird, um die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Vorteile für die Gesellschaft zu erhöhen."

Andrew McLean, Principal Investor, OSI, sagte: "An der Oxford University gibt es eine Vielzahl sehr interessanter und potenziell lebensverändernder Ansätze und wir sind sehr erfreut, ein Teil dieser einzigartigen Partnerschaft zu werden, um ebendiese Ansätze in führende Unternehmen zu einzubringen, die letztendlich den Patienten zugutekommen."

ÜBER LAB282 Die LAB282-Partnerschaft zwischen der University of Oxford, Oxford University Innovation Ltd, Oxford Sciences Innovation plc und der Evotec AG, die einen Wert von 13 Mio. hat, wurde im November 2016 initiiert, um akademische Ansätze der University of Oxford zu identifizieren und neuartige Methoden zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen zu entwickeln. Der Name der Partnerschaft ist auf den Pantone-Farbcode von Oxford zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lab282.org.

ÜBER OXFORD UNIVERSITY'S MEDICAL SCIENCES DIVISION Mit über 2.500 Forschern und mehr als 2.800 Studenten ist der Bereich einer der größten biomedizinischen Forschungszentren in Europa. Die Oxford University ist weltweit führend im Bereich Medizin und beheimatet die höchstplatzierte Medical School in UK. Oxford ist Vorreiter in der medizinischen Forschung, von der Genetik und molekularen Grundlage von Krankheiten bis zu neuesten Fortschritten im Bereich Neurowissenschaften. Die Universität verfügt über das größte Portfolio klinischer Studien sowie umfangreiche Expertise im Voranbringen von Forschungsansätzen in die Klinik. Partnerschaften mit lokalen NHS Trusts ermöglichen es Patienten, an dieser engen Verbindung zwischen medizinischer Forschung und Gesundheitsversorgung teilzuhaben. Eine große Stärke dieses Bereichs an der Oxford University besteht in dem langjährigen Netzwerk aus klinischen Forschungseinrichtungen in Asien und Afrika, so dass weltweit führende Forschung hinsichtlich der größten Herausforderungen der globalen Gesundheit wie Malaria, TB, HIV/AIDS und Grippe betrieben werden kann. Oxford ist darüber hinaus bekannt für seine großangelegten Studien, die die Auswirkungen von Rauchen, Alkoholkonsum und Ernährung auf Krebs- und Herzerkrankungen sowie weitere Erkrankungen untersuchen.

ÜBER OXFORD SCIENCES INNOVATION Oxford Sciences Innovation plc ist die weltgrößte, auf geistiges Eigentum spezialisierte Investmentgesellschaft, die auf eine Universität fokussiert ist. Wir wurden im Mai 2015 gegründet und unterstützen die Oxford University dabei, weltweit führende wissenschaftliche Entdeckungen in innovative Wissenschafts- und Technologieunternehmen zu überführen, um letztendlich dem Patienten zugute zu kommen. Wir stellen Kapital und Expertise denjenigen Unternehmen bereit, die geistiges Eigentum von Oxfords Mathematical, Physical, Life Sciences Division und Medical Sciences Divisions verwenden, und werden dabei von weltweit führenden Unternehmen wie Invesco, Woodford Investment Management, Wellcome Trust und Lansdowne Partners unterstützt.

ÜBER OXFORD UNIVERSITY INNOVATION Oxford University Innovation unterstützt alle Aktivitäten der Bereiche der University, darunter die Verwaltung von Technologietransfers und Beratungsaktivitäten, und bietet Kunden weltweit Leistungen im Bereich Management von Innovationen. Wir bieten Zugang zu Technologien von Oxford-Wissenschaftlern durch die Lizenzierung von geistigem Eigentum, Unternehmensausgründungen und Verkäufen sowie zu akademischer Expertise durch unser Consulting Services-Team. Das New Venture Support & Funding-Team ermöglicht Investoren oder Stiftungen Anteile an frühphasigen Unternehmen und verwaltet das Oxford Angels Network. Unser Startup-Inkubator unterstützt Mitglieder und ehemalige Mitglieder Universität dabei, Unternehmen zu gründen und voranzubringen, die keine Ausgründungen der Universität sind. Oxford University Innovation ist führend unter den Universitäten in Hinblick auf die Anzahl der Patente in UK und ist mit über 140 neuen Unternehmen in 25 Jahren Nummer eins bezüglich Universitätsausgründungen. Im letzten veröffentlichten Geschäftsjahr wurden 529 Lizenzen und Beratungsvereinbarungen abgeschlossen. Isis Enterprise, unsere Beratungseinheit für Innovationsmanagement, arbeitet eng mit Universitäten, der Regierung sowie industriellen Kontakten weltweit zusammen. Um Neuigkeiten zu Innovationen von Oxford zu erhalten, können Sie Oxford University Innovation auf LinkedIn und Twitter folgen oder besuchen Sie den folgenden Link: http://innovation.ox.ac.uk/about/contact-us.

ÜBER EVOTEC AG Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

