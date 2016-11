Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die deutsche Automobilindustrie steht vor grundlegenden Veränderungen. Digitalisierung, autonomes Fahren und der Elektroantrieb werden die gesamte Branche umkrempeln. Harald Krüger (BMW), Matthias Müller (Volkswagen) und Dieter Zetsche (Daimler) sind sich in einem Interview einig: Die deutschen Hersteller können den Wandel schaffen. (Handelsblatt S. 28ff)

KONJUNKTUR - Dank guter Konjunktur hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in diesem und nächstem Jahr wohl kein Problem, schuldenfrei zu haushalten. Wie die EU-Kommission erwartete zuletzt der Sachverständigenrat Wirtschaft für 2016 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,9 Prozent; im nächsten soll es wegen mehr Feiertagen und schwächerem Außenhandel auf 1,3 Prozent sinken. Womöglich wird aber auch in Deutschland die Prognose für 2017 bald angehoben: Frühindikatoren wie der Markit-Einkaufsmanager- und der Ifo-Index signalisierten ein stärkeres Anziehen der Konjunktur im vierten Quartal, das dann wiederum die Jahresprognose für 2017 nach oben ziehen könnte. (Handelsblatt S. 19)

BAUWIRTSCHAFT - Die Bauwirtschaft fordert für die nächsten Legislaturperiode ein eigenständiges Bauministerium. "Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und digitale Infrastruktur haben in den vergangenen drei Jahren so enorm an Bedeutung gewonnen, dass sie gebündelt auf oberste staatliche Ebene gehören", forderte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW). (FAZ S. 21)

TTIP - Mit Donald Trump als US-Präsident tendieren die Chancen für einen erfolgreichen Abschluss des umstrittenen Transatlantischen Freihandelsabkommens (TTIP) gegen Null. Deutsche Top-Ökonomen und Wirtschaftspolitiker plädieren deshalb schon für eine Neuausrichtung der Handelspolitik und eine stärkere Hinwendung in Richtung Asien. (Welt S. 13)

FED - Die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten bringt die Pläne der Federal Reserve (Fed) durcheinander. Statt eine lange erwartete Zinserhöhung im Dezember umzusetzen, wird die US-Zentralbank wohl auf Zeit spielen. Das schränkt auch andere Notenbanken wie die Europäische Zentralbank in ihren Möglichkeiten ein. (Börsen-Zeitung S. 3)

ONLINEHANDEL - Der E-Commerce in Deutschland erreicht neue Rekordhöhen. Der "Branchenreport Onlinehandel" des Instituts für Handelsforschung (IFH), der dem Handelsblatt vorab vorliegt, zeigt, dass im vergangenen Jahr der Onlineumsatz im Handel um 12 Prozent auf 47 Milliarden Euro gestiegen ist. In diesem Jahr wird er nach Hochrechnungen des Instituts erstmals die 50-Milliarden-Euro-Grenze knacken und 52,3 Milliarden Euro erreichen. Auch das absolute Umsatzwachstum hat sich nochmals verstärkt. Hatte das Marktvolumen 2014 bereits um 4,3 Milliarden Euro zugenommen, legte es 2015 um 5 Milliarden zu. (Handelsblatt S. 40)

GESUNDHEITS-APPS - Für Gesundheits-Apps soll es schon bald europaweit einheitliche Qualitäts- und Datenschutzstandards geben. Das geht aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. "Auf europäischer Ebene steht eine Selbstverpflichtung der Hersteller von Gesundheits-Apps zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ("Code of Conduct") kurz vor dem Abschluss, die App-Entwicklern Unterstützung bei der Anwendung der geltenden Bestimmungen bieten wird", heißt es in der Antwort. (Handelsblatt)

