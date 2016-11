Wer den kleinsten aller angebotenen Porsche-Neuwagen kauft, bekommt einen richtig teuren Vierzylinder, an dem sich optisch nicht viel geändert hat. Ein Sparpaket oder großer Sport zum Einstieg? Wir haben es ausprobiert.

Nehmen wir an, Sie tragen Kleidergröße XXL, und sind im - blödsinnigerweise so genannten - "besten Alter". Wenn Sie dann Ihren Porsche 718 Boxster öffnen, sollten Sie zunächst ein paar Gedenksekunden lang verharren. Und ganz genau hinhören. Vernehmen Sie ein ganz leises Surren, und beobachten geduldig, wie der Fahrersitz in einem für die Traditionsmarke ungewohnt phlegmatischen Tempo millimeterweiße nach hinten kriecht, wie das Lenkrad nach oben schwenkt, die Außenspiegel in Position surren, dann haben Sie alles richtig gemacht. Einsteigen, bitte!

Die "Entry & Drive"-Funktion macht den Wagen für birnenförmige Menschen erst alltagstauglich. Wer es angesichts oben erwähnter Körpermaße und Lebensjahre eiliger hat, in diese neueste Generation Einsteiger-Porsche hinabzuklettern, für den könnte es andernfalls schon an der Türschwelle eng werden. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum nur normalgroße, schlanke und gelenkige Menschen am Straßenrand aus ihrem 718 aussteigen während alle anderen die Privatsphäre einer Tiefgarage dazu nutzen.

Selbst Yoga-Jüngern, das hat sich in der Testwoche gezeigt, entfleucht der Atem in einem Stoßseufzer, wenn ihr Hinterteil die letzten Zentimeter in die enge Sportsitzschale rutscht: Drin, geschafft! Ganz schön intim hier. Man muss zwei Zentimeter tiefer hinab als beim Vorgängermodell.

Nun aber los, Schlüssel ins Zündschloss, das immer noch links liegt. Ursprünglich dazu gebaut, Le-Mans-Piloten beim gleichnamigen Start-Sprint einen Vorsprung beim Motoranlassen zu verschaffen, bremst die "Entry & Drive" eilige Fahrer erneut aus. Nur solange die Memory-Taste in der Fahrertür gedrückt wird, bewegen sich Sitz, Lenkrad und Außenspiegel in die vorab gespeicherte Fahrposition. Während kürzere Piloten noch auf Pedalkontakt warten, fährt die Konkurrenz schon davon.

In Porsches Kleinsten verirrt sich also niemand zufällig. Zwar macht der Zuffenhausener beim Einsteigen etwas Mühe. Die eigentlich Anstrengung liegt zu diesem Zeitpunkt aber je nach Geldbeutel bereits hinter den Kunden: Bei 53.646 Euro startet der normale 300-PS-Boxster. Für unseren Testwagen, den 50 PS stärkeren 718 Boxster S, beginnt das Rechnen erst ab 66.141 Euro. Preisdifferenzen wie diese und die gesamte Aufpreisliste dürften echte Porsche-Fans aber ebenso wenig schocken wie die intimen Raumverhältnisse im Innern.

Wer sich einmal in die teuren Ledersitze hinabgelassen hat, erwartet infolge dieser kleinen Sporteinlage im Gegenzug großen Sport beim Motorstart. Von innen ist der jedoch deutlich unspektakulärer als von außen, denn es lohnt sich, dem neuesten Triebwerk aus Zuffenhausen von außerhalb zu lauschen. Vielleicht klingt es ja ein bisschen nach Käfer? Eindeutige Antwort: Nein, niemals. Der turbobeamtete 2,5-Liter-Boxer und der zweiflutige Klappenauspuff geben sich alle Mühe, nicht wie ein Vierzylinder zu klingen.

Ja richtig, vier Zylinder! Denn was es für Geld und gute Worte nicht mehr gibt, ist ein Einstiegsmodell mit sechs Zylindern in Boxeranordnung, der 718 hat zwei weniger. Ist das ein Verlust? Seitdem der klassische 911er kein harter Hund mehr ist, konzentrieren sich ja nicht wenige Boxer-Fans auf das, was fälschlicherweise von Unwissenden mal als "Frauen-Porsche" bezeichnet wurde: Boxster und Cayman. Sind sie, als Einstiegsdroge ins Porsche-Universum zweier Zylinder beraubt, dafür aber immer per Turbo ...

