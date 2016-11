Lieber Leser,

im November 2016 will das Unternehmen Adidas Schuhe auf den Markt bringen, die aus Müll hergestellt worden sind. Schuhe und Kleidung produziert aus dem täglichen Plastikmüll, der in den Meeren dieser Welt landet. Hergestellt werden diese neuen Bekleidungsstücke in Zusammenarbeit mit der Umweltinitiative Parley for the Oceans. In dieser Organisation setzen sich Kreative, Denker und Führungskräfte dafür ein, das Bewusstsein der Menschen über den aktuellen Zustand der Weltmeere ...

