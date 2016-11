In China zieht die Inflation an. Die Verbraucherpreise legten im Oktober zum Vorjahresmonat um 2,1 % zu. Der Anstieg war in dieser Höhe von Analysten erwartet worden. Im September hatte er bei 1,9 % gelegen. Die Erzeugerpreise kletterten im Oktober mit 1,2 % so stark wie seit Dezember 2011 nicht mehr. Die Expertenprognose lag bei plus 0,8 %. Im September hatte es einen Anstieg von 0,1 % gegeben. Es war der erste seit fast fünf Jahren.



