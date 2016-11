TOM TAILOR Holding AG passt Prognose für 2016 an

10.11.2016

TOM TAILOR Holding AG passt Prognose für 2016 an

Hamburg, 10. November 2016: Die TOM TAILOR Holding hat am 20. Oktober 2016 ein umfassendes Kosten- und Prozessoptimierungsprogramm bekannt gegeben. Die mit diesem Programm verbundenen Maßnahmen führten im dritten Quartal 2016 zu im Wesentlichen nicht cash-wirksamen Sonderbelastungen in Höhe von rund 75 Mio. EUR, die das Ergebnis entsprechend belastet haben. Vor diesem Hintergrund passt der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG seine Prognose für das Geschäftsjahr 2016 an. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr moderat im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu erhöhen. Allerdings geht das Unternehmen davon aus, dass der Konzern ein berichtetes EBITDA von nur noch 10 bis 20 Mio. EUR erzielen wird (ursprüngliche Prognose: bereinigtes EBITDA auf Niveau des Vorjahres von rund 76 Mio. EUR). Entsprechend geht der Vorstand für 2016 auch von einem deutlich negativen konsolidierten Periodenergebnis aus.

