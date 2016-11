Die Privatbank Berenberg hat Compugroup von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 39 Euro belassen. Analyst Gunnar Cohrs überarbeitete seine Schätzungen und begründete diese in einer Studie vom Donnerstag mit der sich verzögernden Einführung der elektronischen Gesundheitskarte in Deutschland. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau sei das Potenzial der Telematik-Infrastruktur in der Aktie des auf auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Software-Anbieters vollständig eingepreist./ajx/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0001 2016-11-10/08:19

ISIN: DE0005437305