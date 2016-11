Das Analysehaus S&P Global hat Eon nach Zahlen zum dritten Quartal von "Buy" auf "Strong Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 9,50 auf 7,50 Euro gesenkt. Der Energiekonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Positiv wertete der Experte zudem das Ziel des Managements, eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Atommüll-Entsorgung zu vermeiden. Derweil reduzierte Neoh seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2016 und 2017, um sein Bewertungsmodell an den Börsengang der einstigen Kraftwerkstochter Uniper anzupassen./la/tav

ISIN: DE000ENAG999