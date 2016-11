Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Xing nach Zahlen von 185 auf 215 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Karrierenetzwerk-Betreiber habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Carl Hazeley in einer Studie vom Donnerstag. Seine Umsatz-und Ergebnisprognosen für 2020 deckten sich weitgehend mit den Management-Zielen, so der Experte. Das TecDax-Unternehmen dürfte weitere Mitglieder für seine Plattform gewinnen. Der Experte schob nun den Zeitrahmen für seine Bewertung um ein Jahr in die Zukunft, was zum höheren Kursziel führe./ajx/zb

AFA0011 2016-11-10/09:11

ISIN: DE000XNG8888