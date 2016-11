Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Scout24 +14,97% auf 32,9, davor 6 Tage im Minus (-8,9% Verlust von 31,41 auf 28,61), Kontron +0,17% auf 3,005, davor 6 Tage im Minus (-4,28% Verlust von 3,13 auf 3), CTS Eventim +0,92% auf 30,805, davor 6 Tage im Minus (-6,77% Verlust von 32,73 auf 30,52), Zalando +1,63% auf 37,5, davor 6 Tage im Minus (-7,73% Verlust von 39,99 auf 36,9), KUKA-1,45% auf 76,64, davor 5 Tage im Plus (8,69% Zuwachs von 71,55 auf 77,77), FedEx Corp -0,08% auf 181,17, davor 5 Tage im Plus (5,7% Zuwachs von 171,53 auf 181,31), Valeant +6,63% auf 16,09, davor 5 Tage im Minus (-36,76% Verlust von 23,86 auf 15,09), Baxter International -3,08% auf 46,6, davor 4 Tage im Plus (2,87% Zuwachs von 46,74 auf 48,08), Biofrontera -0,93% auf 2,972, davor 4 Tage im Plus (1,69% Zuwachs von...

