FX-Quickcheck: EUR/USD Die US-Hypothekenanträge sind in der vergangenen Woche gesunken. Wie die Mortgage Bankers Association of America (MBA) am Mittwoch meldete, lag der Rückgang in der Woche bis zum 4. November 2016 bei 1,2% im Wochenvergleich. In der Vorwoche war auf dieser Basis ebenfalls ein Minus von 0,2% gemeldet worden. Die wöchentlich von der MBA erhobenen Daten geben einen Hinweis auf die Entwicklung des US-amerikanischen Immobilienmarktes. Befragt werden Sparkassen sowie Hypotheken- und Geschäftsbanken. Unterhalb des Tiefs vom Tief vom 24. Juni 2016 bei 1,0906 findet sich die nächste wichtige Unterstützung für EUR/USD am Tief vom 24. Oktober 2016 bei 1,0875. Das Währungspaar trifft an den Hochs vom 18. August 2016 bei 1,1366 und 23....

