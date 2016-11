Topnews aus Deutschland Deutschland reagiert auf Trump Mit dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA werden die schlimmsten Befürchtungen moderater Politiker vor allem aus dem linken Spektrum auch in Deutschland wahr. Ein Populist, der gegen Immigranten schimpft und die Flüchtlingspolitik in Berlin als Fehler bezeichnet. Das rief gestern sofort SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel auf dem Plan. Er forderte einen Kurswechsel in Deutschland und Europa, um Populisten das Wasser abzugraben. "Trump ist auch eine Warnung an uns", sagte Gabriel gegenüber der Presse. Nach Einschätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) wird die Unsicherheit nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten die deutsche Wirtschaft belasten. Vor allem für Investitionen sei...

Den vollständigen Artikel lesen ...