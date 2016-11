Die Beteiligungsgruppe hat das Wachstumstempo im dritten Quartal nochmals erhöht und die ersten neun Monate 2016 mit einem Umsatzanstieg von 63 % auf 1,93 Mrd. Euro abgeschlossen. Auch das operative EBITDA legte im dritten Quartal deutlich zu. Trotz des Verkaufs mehrerer profitabler Konzerntöchter betrug das operative EBITDA nach neun Monaten 83,8 Mio. Euro und spiegelt die gute operative Entwicklung der meisten Konzernunternehmen vor allem der Tochtergesellschaften Secop, Studienkreis und Getronics wider. Durch den Verkauf der Konzernunternehmen fidelis HR, Tavex und Berentzen-Gruppe sind der Aurelius Equity Opportunities im bisherigen Jahresverlauf bereits über 90 Mio. Euro zugeflossen. Den Net Asset Value der Konzernunternehmen zum 30.09.2016 gibt Aurelius mit 1,35 Mrd. Euro an, ein Plus von 8 % gegenüber dem Bilanzstichtag 2015. Aurelius bleibt damit ein attraktives Investment im Beteiligungssektor.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info