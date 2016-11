Die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), die weltweit führende Ausbildungsinstitution für Hospitality Management, bietet ab September 2017 ein neues MBA-Programm an. 80 Prozent der Bildungsinhalte werden über eine neuartige Lernplattform für Fernunterricht verfügbar sein. So haben selbst stark beanspruchte Berufsleute die Möglichkeit, an dieser besonderen Schulung teilzunehmen, ohne karrieremässig ins Hintertreffen zu geraten. Das neue Programm bestätigt das umfassende Bekenntnis der EHL, branchenweit Mass-stäbe zu setzen und auf die Bedürfnisse und Ansprüche ihrer Studierenden einzugehen. Mit dem neuen MBA-Programm bietet die EHL erstmals eine digitale Studienmöglichkeit. Damit stellt die Schule ihre Fähigkeit unter Beweis, Branchenbedürfnisse wahrzunehmen und auf die neuesten Trends abgestimmte Studiengänge zu entwickeln.

Der neue MBA in Hospitality richtet sich speziell an Berufsleute, deren Zeit knapp bemessen ist, die aber dennoch ihr Fachwissen vergrössern und künftig Positionen mit mehr Verantwortung übernehmen möchten. Die Studierenden können das MBA-Programm innerhalb von 12 bis 36 Monaten abschliessen. So können sie ihre Qualifikationen mit Rücksicht auf das Berufs- und Sozialleben ausbauen. Im Hinblick auf den neuen MBA entwickelt die EHL eine massgefertigte digitale Lernplattform, die an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr verfügbar ist und zwar unabhängig vom Ort und von den benutzten Geräten. Die Studierenden profitieren so jederzeit von einer optimalen Lernerfahrung.

Es gehört traditionell zu den Stärken der EHL, theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten miteinander zu verknüpfen. Dies wird auch am neuen MBA deutlich, der zwei Ausbildungsmodule mit Präsenzunterricht vorsieht. Den Studierenden soll so eine intensive Studienphase und eine noch vielfältigere Lernerfahrung ermöglicht werden, während der sie sich auch persönlich mit Dozierenden, Branchenexperten und ihren Studienkollegen an der EHL austauschen können. Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen des MBA werden zudem Teil des weltweit grössten Alumninetzwerks der Hospitalitybranche einer der grössten Pluspunkte eines Studiums an der EHL.

«Nach einer fünfjährigen Beobachtungs- und Entwicklungsphase sind wir stolz, ein hoch relevantes, interaktives und flexibles Programm geschaffen zu haben. Unser neuer MBA gewährt den Studierenden nicht nur den Zugang zu einer Fakultät von Weltklasse und zu einem prestigeträchtigen Netzwerk, es bietet ihnen darüber hinaus auch eine einzigartige Kombination aus Fachwissen und praktischer Erfahrung. Wir sind überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist auch für die Branche, deren prognostiziertes Wachstum nur mit einer wachsenden Anzahl an qualifizierten Berufsleuten realisierbar ist. Der neue Studiengang ist nicht nur vielseitig und hochinteressant. Er befähigt die künftigen Absolventinnen und Absolventen auch, indem er ihnen in einer von Veränderungen geprägten Zeit vielfältig einsetzbare Fähigkeiten vermittelt», erklärt Michel Rochat, CEO der EHL.

Der neue MBA in Hospitality hat den Anspruch, künftig als das weltweit am meisten personalisierte und integrierte Hospitalitystudium zu gelten. Er markiert einen weiteren Schritt im Rahmen der Wachstumsstrategie der EHL, indem er zur weltweiten Präsenz der Schule beiträgt und ihre Position als Meinungsführerin und Branchengrösse weiter stärkt.

Anmeldungen für den neuen MBA in Hospitality sind ab sofort unter mba.ehl.edumöglich.

Erfahren Sie mehr über das neue MBA-Programm.

Über die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL)

Die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) ist seit ihrer Gründung im Jahr 1893 das Sinnbild für schweizerische Gastfreundschaft. In ihrer auch heute noch wegweisenden Ausbildung für die Hotellerie und den Hospitality-Sektor leistet sie Pionierarbeit. Das Ergebnis ist eine einzigartige globale Gemeinschaft mit 25'000 Hospitality-Führungskräften, die alle die traditionellen Werte

der EHL vertreten.

Die EHL bietet fünf akademische Programme an: einen Bachelor of Science in international Hospitality Management, einen Master of Science in Global Hospitality Business, ein MBA, ein Executive MBA und eine Master Class in Culinary Arts. Das akademische Portfolio ist auf die Bedürfnisse sowohl der Branche als auch der Studierenden abgestimmt und wird laufend weiterentwickelt. Es bietet eine grosse Bandbreite an Möglichkeiten, die junge Talente aus der ganzen Welt ansprechen und das Studium an der EHL attraktiv machen.

Die EHL gilt weltweit als Massstab für eine Ausbildung in Hotellerie und Hospitality Management auf Hochschulniveau. Sie ermöglicht 2600 hochmotivierten, talentierten Studierenden aus über 107 Ländern einen kompletten Zyklus universitärerLehrgänge.

Für weitere Informationen: www.ehl.edu@EHLnews

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161110005007/de/

Contacts:

Ecole hôtelière de Lausanne

Dr. Reto Wilhelm, +41 (0)44 365 20 20

Medienstelle Deutschschweiz, c/o panta rhei pr

r.wilhelm@pantarhei.ch