- BERENBERG CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 4280 (4500) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1,100 (1,150) PENCE - 'HOLD' - HSBC STARTS BHP BILLITON WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1200 PENCE - HSBC STARTS RIO TINTO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3300 PENCE - JEFFERIES CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 600 (629) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('UNDERPERF.') - TARGET 1150 (850) P. - JEFFERIES RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 300 (240) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3300 (3100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VEDANTA TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 800 (500) PENCE - JEFFERIES RAISES VESUVIUS TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 405 (255) PENCE - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 675 (655) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 2,185 (2,130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2,150 (2,075) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 715 (740) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 480 (450) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PANMURE CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 162 (182) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL RAISES SSE SCOTTISH & SOUTHERN TARGET TO 1400 (1300) PENCE - UBS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1160 (1210) PENCE - 'NEUTRAL'



