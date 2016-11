Automatisierungssysteme zukunftssicher gestalten(press1) - ARC Advisory Group und Stratus veranstalten Webinar für dieFertigungsindustrieFrankfurt, 10. November 016 - Stratus Technologies, Inc. [1], führenderAnbieter von Hochverfügbarkeitslösungen, veranstaltet gemeinsam mit derARC Advisory Group, einer der führenden Marktforschungs- undBeratungsunternehmen für die Industrie, ein Webinar zum Thema"Ausfallzeiten vermeiden und Automatisierungssysteme zukunftssichergestalten". Das auf 60 Minuten angesetzte Online-Seminar geht aufTechnologien und Methoden ein, mit denen FertigungsunternehmenVerfügbarkeit und Ausfallsicherheit ihrer kritischen Infrastrukturgewährleisten können.Ungeplante Betriebsunterbrechungen vermeidenAuch bei effizienten Fertigungsprozessen sowie optimierter Zeit- undRessourcenplanung wirken sich unerwartete Ereignisse in der Regel negativauf die Kennzahlen und folglich auf die Leistungsfähigkeit und den Ertragaus. Um Ausfallzeiten zu vermeiden, können Unternehmen allerdingsMaßnahmen ergreifen, welche die Systemverfügbarkeit und Fehlertoleranzerhöhen. Eine Möglichkeit, Fehlerquellen auszuschließen, ist dieVirtualisierung von Level-3-Anwendungen, etwa HMI, MES und PlantHistorians. Hierbei werden vorhandene Softwareanwendungen einfach von derFertigungsebene auf einen Server verlagert. Durch Virtualisierung lassensich Plattformen konsolidieren, was die Netzwerkinfrastruktur vereinfacht.Zudem wird es leichter, Anlagensoftware zu verwalten, Systemmigrationenund -aktualisierungen durchzuführen sowie ein umfassendes Cyber-Security-Konzept zu implementieren.Das Webinar im Überblick:Wann: 15. November 2016, 11.00 - 12.00 UhrWas: Automatisierungssysteme zukunftssicher gestaltenWer: Stratus Technologies zusammen mit der ARC Advisory GroupNeben Ulrich Lenz, Head of Availability Consulting von StratusTechnologies, führen Fabian Wanke, Analyst bei der ARC Advisory Group,sowie David Humphrey, Director Research bei der ARC Advisory Group, durchdas Webinar und stehen für alle Fragen rund um das Thema Ausfallzeitenvermeiden und Automatisierungssysteme zukunftssicher gestalten zurVerfügung.Zur Anmeldung [2]Informationen über Stratus TechnologiesStratus Technologies ist der führende Anbieter infrastrukturbasierterLösungen, die in der heutigen "Always-On-Welt" eine ständige Verfügbarkeitvon Anwendungen gewährleisten. Stratus ermöglicht die schnelleImplementierung ständig verfügbarer Infrastrukturen, angefangen beiServerumgebungen in Unternehmen bis hin zu Cloud-Computing-Umgebungen,ohne dass an den Anwendungen selbst Änderungen vorgenommen werden müssen.Die flexiblen Lösungen von Stratus - Software, Plattform undServiceleistungen - verhindern auf proaktive Weise Betriebsunterbrechungenund sorgen für die ununterbrochene Leistungsfähigkeit entscheidendergeschäftlicher Prozesse.Mehr Informationen zu den Software- und Plattform-Lösungen von Stratusfinden Sie unter http://www.stratus.com/de/ oder bei Twitter:@StratusAlwaysOn [3].Pressekontakt Deutschlandeloquenza pr gmbh - Svenja Op gen Oorth/Matthias Opfermann/Amelie NägeleinEmil-Riedel-Str. 18 - 80538 München - Tel.: +49 (0) 89 24 20 38-0 - E-Mail: mailto:stratustechnologies@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2016 04:50 ET (09:50 GMT)