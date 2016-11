Die Baader Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Rückversicherer habe starke Resultate für das dritte Quartal veröffentlicht, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Donnerstag. Er verwies auf ein gutes Abschneiden sowohl im Bereich der Lebens- als auch der Nicht-Lebensversicherungen. Den Ausblick auf 2017 werte er nicht als große Überraschung. Bischof merkte aber an, dass das Management sich in der Regel konservative Ziele setze./tih/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0043 2016-11-10/11:18

ISIN: DE0008402215