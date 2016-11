Österreichische Post sagt danke zu Fressnapf Österreich >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Österreichische Holzgespräche:... » Österreichische Skiindustrie: Weltweite... Österreichische Post Es stimmt schon, sie waren nicht immer die besten Freunde, Hunde und Zusteller/innen. So manch ein Hund hat bei gelb auch schon mal gerne rot gesehen! Diese Zeiten sind nun Dank Fressnapf Österreich vorbei! Danke an Fressnapf, die alle Zustellerinnen und Zusteller in Österreich mit Hundeleckerlies ausstatten. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier US-Künstlerin Crystal Wagner kreiert "Hyperbolic" für die UNIQA Art &x141;ód&x17A; >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...