Die Deutsche Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen habe unterschiedliche Implikationen für den Baustoffsektor, schrieb Analyst Priyal Mulji in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Profitieren dürften Unternehmen mit Fokus auf das Infrastrukturgeschäft. So würde den Heidelbergern insbesondere eine steigende Nachfrage nach Schotter in den USA zugute kommen. Stark im Wohnungsbau engagierte Konzerne aber könnten unter einer steigenden konjunkturellen Unsicherheit leiden./la/tav

ISIN: DE0006047004