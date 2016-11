Die Commerzbank hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Das Umsatzwachstum in der Automobilsparte erfreue zwar, doch seien dabei zumindest auf den ersten Blick nur wenig inspirierende Ergebnisse herausgekommen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer ersten Studie vom Donnerstag. Seine Schätzungen, in die er die Gewinnwarnung von Oktober noch nicht einegarbeitet habe, könnten nun leicht sinken./tav/zb

