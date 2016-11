Lieber Leser,

heute ist es endlich soweit: In den USA wird ein neuer Präsident oder zum ersten Mal in der Geschichte eine Präsidentin gewählt. Ich habe hier im "Schlussgong" in den vergangenen Wochen mehrfach über die Präsidentschaftswahl in den USA berichtet und auch darüber, was die Folgen der Wahl sein könnten, wenn Hillary Clinton gewinnt bzw. wenn Donald Trump gewinnt. So oder so bleibe ich aber dabei, dass politische Börsen kurze Beine haben und der Ausgang der US-Wahl daher die ...

