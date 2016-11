München (ots) -



- Klar definiertes Upgrade-Projekt, ausschließlich auf SolMan fokussiert



- Bereits 6 Monate Erfahrung mit Solution Manager 7.2 inklusive diverser POCs und Installationen



- Frühe 7.2 Praxiserfahrung, da Top 10 Partner und Anwender der SAP



- Larsen & Toubro Infotech: 20.000 Mitarbeiter bieten IT-Services u.a. für SAP



Mit der neuen Version 7.2 hat SAP dem Solution Manager (SolMan) erstmals eine einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche verschafft. Das erhöht die Übersicht, erleichtert die Nutzung und schafft zusätzliche Produktivität beim zentralen Lifecycle-Management-Hub für SAP-Systeme. Obendrein gibt es die neue Version von SAP kostenfrei. Nachteile: Viele SAP-Anwender haben derzeit schlichtweg nicht die erforderlichen Ressourcen frei, um das Upgrade auf Solution Manager 7.2 durchzuführen. Zudem fehlt die Praxiserfahrung mit der neuen Version. Dennoch ist Eile geboten, weil SAP in weniger als 15 Monaten den Support für SolMan 7.1 einstellen wird.



Abhilfe will der internationale IT-Dienstleister Larsen & Toubro Infotech (www.lntinfotech.com) schaffen. Hierzu bietet das Unternehmen einen Upgrade-Service an, der die Migration von Solution Manager 7.1 auf 7.2 als dediziertes Projekt zum Fixpreis umfasst. Es handelt sich um ein klar umrissenes, auf das Upgrade fokussiertes Projekt, ohne vertragliche Bindung über das Projekt hinaus, betont der IT-Dienstleister.



Konkrete Projekterfahrungen mit Solution Manager 7.2



Larsen & Toubro Infotech gehört zu einem weltweit handverlesenen Kreis, der bereits konkrete Erfahrungen mit Solution Manager 7.2 sammeln konnte. Das hängt damit zusammen, dass Larsen & Toubro global sowohl zu den Top 10-Partnern als auch zu den Top 10-Kunden von SAP zählt. Der IT-Dienstleister ist seit Mai dieses Jahres mit immerhin 20 darauf spezialisierten Experten mit Upgrade-Projekten auf Solution Manager 7.2 befasst; zwei Projekte sind bereits erfolgreich abgeschlossen.



"Praktisch alle SAP-Partner und SAP-Anwender in Deutschland kennen Solution Manager 7.2 nur als Powerpoint. Larsen & Toubro Infotech hat hingegen schon lange den 'Proof of Concept' abgeschlossen und Upgrade-Projekte realisiert", erklärt Bernd Martin, Area Director bei der Larsen & Toubro Infotech GmbH in München.



SAP räumt 15 Monate Zeit für die Migration ein



Die Mainstream-Wartung von SolMan 7.1 hört Ende 2017 auf. Bei der Einführung der neuen Version fällt der sorgfältigen Durchführung der Content-Aktivierung der bisherigen Dokumentation eine Schlüsselrolle zu. Zudem gilt es im SAP NetWeaver den ABAP-Stack und den Java-Stack voneinander zu trennen. Eine direkte Migration von Solution Manager 7.0 auf 7.2 ist übrigens nicht möglich; bei Bedarf übernimmt Larsen & Toubro Infotech das dazu notwendige zweistufige Upgrade.



Die Bedeutung und der Einsatz von Solution Manager 7.2 in den SAP-Anwenderunternehmen wird steigen, weil die neuen Möglichkeiten zur Modellierung und Verwaltung der Geschäftsprozesse insbesondere nützlich sind bei der Einführung von S/4 HANA. Daher wird der Solution Manager von SAP zur Unterstützung einer S/4 HANA-Migration empfohlen. Doch auch ohne kurzfristiges S/4 HANA-Vorhaben dürfte SolMan 7.2 eine hohe Priorität bei den SAP-Anwendern genießen. So wurde die Benutzeroberfläche mit SAP UI5 grundlegend modernisiert und damit erstmals auch für mobile Geräte optimiert. Dashboards schaffen Übersichtlichkeit und bieten dem Benutzer seine rechteabhängigen Anwendungen und Sichten an.



Larsen & Toubro Infotech (www.lntinfotech.com) ist mit 20.000 Mitarbeitern in 23 Ländern ein internationaler Anbieter von IT-Services. Das börsennotierte Unternehmen gehört zur Larsen & Toubro Gruppe, einem der weltweit größten Industriekonzerne (16 Mrd. Dollar Jahresumsatz, 65.000 Beschäftigte, acht Fertigungsstätten auf fünf Kontinenten). Das Konzern-Know-how kommt den IT-Kunden von Larsen & Toubro Infotech unmittelbar zugute. So ist das Unternehmen beispielsweise einer der zehn größten SAP-Kunden und SAP-Gold-Partner weltweit. Larsen & Toubro Infotech verfügt damit über eine SAP-Expertise sowohl aus Kunden- als auch aus Partnersicht wie kaum ein anderer IT-Dienstleister. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das Unternehmen durch die Larsen & Toubro Infotech GmbH in München präsent.



