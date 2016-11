Berlin (ots) - ITB Berlin räumt den Ausstellern des Wachstumssegments mehr Platz ein - Erstmals eTravel Showroom mit Produktpräsentationen - Vorträge zu Chatbots, Storytelling und Influencer Marketing auf der eTravel Stage



Noch mehr Raum für Travel Technology: Aufgrund der hohen Nachfrage wird die eTravel World der ITB Berlin 2017 erstmals in zwei Hallen stattfinden. In der Halle 6.1 können Besucher bei interessanten Vorträgen und Diskussionen auf der eTravel Stage Wissenswertes zu innovativen Themen wie Virtual Reality, Influencer Marketing oder Chatbots erfahren. Darüber hinaus wird es in der Halle erstmals den eTravel Showroom geben, in dem neue Produkte präsentiert werden. Zusätzlich zur Halle 6.1 werden in Halle 7.1c Technologieanbieter mit den Schwerpunkten Zahlungslösungen, Hotelsoftware und Apps ausstellen. Auch das eTravel Lab mit vielfältigen Workshops wird im kommenden Jahr dort zu finden sein.



"Das breitgefächerte Programm der eTravel World der ITB Berlin spricht neben Führungskräften und IT-Experten auch Blogger, Start-ups und all diejenigen an, die ihr Wissen zur Digitalisierung im Tourismus auf den neuesten Stand bringen möchten", erklärt David Ruetz, Head of ITB Berlin. "Die neue Halle ist bereits seit Anfang Oktober ausgebucht. Daran sehen wir, wie wichtig dieses Segment inzwischen für die internationale Reiseindustrie ist."



Die Kongressveranstaltungen der eTravel World informieren Besucher auch in diesem Jahr über aktuelle Trends und Entwicklungen bei Travel Technology, mobilen Lösungen und Social Media in der Reisebranche. Mit einem Chatbot-Special setzt sich die eTravel World am Mittwoch, 8. März 2017, mit einem der spannendsten Trends in der Reiseindustrie auseinander. So berichtet Matthias Keller, Chef-Entwickler KAYAK, wie das Unternehmen mit chat-basierten Innovationen den Reisemarkt verändern will. In einer weiteren Session wird David Low, Lead Developer Advocate Skyscanner, in seinem Vortrag zu "A little more conversation...A little less action" mehr über den Einsatz von Bots bei Suchmaschinen erzählen. Auch Airlines nutzen inzwischen Chatbots in der Kommunikation mit ihren Kunden, wie Gudmundur Gudnason, Director Digital Business Development Icelandair, im Vortrag zu "Using Conversational Commerce and Bots in Airline Customer Service" veranschaulichen wird.



In weiteren Vorträgen berichtet beispielsweise Rob Holmes, Founder and Chief Strategist GLP Films, über den "ROI of Storytelling". Florian Bauhuber, Geschäftsführer Tourismuszukunft, klärt über die "Digitale Führungskultur - alles eine Frage der Haltung" auf. James Burrows, Chief Operating Officer Rentals United, spricht über "The past, present and future of vacation rental distribution". Darüber hinaus diskutiert der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. in einem Panel aktuelle Entwicklungen in der App-Economy. Mehr Informationen unter www.itb-berlin.de/etravel.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2016 stellten 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern vor.



Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei. Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin. Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com. Sie finden aktuelle Informationen im Social Media Newsroom auf http://newsroom.itb-berlin.de/de Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de im Bereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Service und abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Julia Wegener PR Manager Messedamm 22 14055 Berlin Tel.:+ 49 30 3038-2269 Fax: + 49 30 3038-912269 j.wegener@messe-berlin.de www.messe-berlin.de