Singapur (ots/PRNewswire) -



Das Unternehmen verfügt nun über das 100. Brennstoffterminal in seinem globalen Speichernetzwerk



Puma Energy, das global integrierte Energieunternehmen im Midstream- und Downstream-Sektor, gab heute die Vertragsunterzeichnung für den Kauf des BP Massenspeicher-Terminals in Belfast, Nordirland, bekannt. Mit dem neuen Terminal verfügt Puma Energy nun über 100 Massenspeicher-Terminals und somit über ein Gesamtspeichervolumen von 7,9 Millionen m3. Dieser Kauf ist der nächste nach der Übernahme des 1,4 Millionen m3 fassenden Milford Heaven Terminals im Jahr 2015. Das Wachstum von Puma Energy auf dem europäischen Markt sowie die Versorgung mit qualitativ hochwertigem Brennstoff in Nordirland wird mit diesem Schritt weiter vorangetrieben.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160830/402490LOGO )



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161108/437242 )



Das Belfast-Terminal bietet Speichermöglichkeiten für Benzin, Destillate und Flugbenzin. Darüber hinaus verfügt es über Straßenladeportalanlagen sowie über einen Stegliegeplatz, der für Wasserfahrzeuge der Klasse MR ausgelegt ist. Der Standort umfasst 20 Brennstofftanks mit einer Arbeitsleistung von etwa 143.000 m3. Das ehemalige Raffineriegelände mit einer Größe von 53 Morgen befindet sich zwischen dem George Best Belfast City Airport und dem Belfast Harbour (Hafen) in Nordirland. Die Raffinerie wurde 1964 eröffnet und 1982 in ein Brennstoffterminal umgewandelt.



Puma Energy verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz auf dem Gebiet des Baus, der Wartung und des Betriebs von Brennstoffterminals und Offshore-Verankerungssystemen unter Einhaltung der höchsten internationalen Richtlinien.



Bezüglich der Übernahme kommentierte Pierre Eladari, CEO von Puma Energy, wie folgt: "Dieses Geschäft ist ein weiterer Meilenstein für unser Unternehmenswachstum und bekräftigt die Position von Puma Energy als eines der größten unabhängigen, integrierten Midstream- und Downstream-Unternehmen, die aktuell am Markt aktiv sind."



Über Puma Energy



Puma Energy International ist ein globaler integrierter Midstream- und Downstream-Ölkonzern, der in 47 Ländern aktiv ist. Seit der Gründung in Mittelamerika im Jahr 1997 hat Puma Energy seine Tätigkeitsfelder weltweit ausgedehnt und konnte dadurch ein schnelles Wachstum, Vielfalt und eine stete Produktentwicklung erreichen. Dem Unternehmen unterstehen 7.844 direkte Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Singapur existieren noch regionale Standorte in Johannesburg (Südafrika), San Juan (Puerto Rico), Brisbane (Australien), und Tallinn (Estland).



Die Kernaktivitäten von Puma Energy beinhalten die Mineralölversorgung sowie die Lagerung und den Transport von Mineralölprodukten über ein Netzwerk von über 100 Massenspeicherterminals. Die Aktivitäten von Puma Energy werden unterstützt von infrastrukturellen Investitionen, die Lieferkettensysteme optimieren. Das Unternehmen profitiert somit sowohl als Anlagenbesitzer als auch als Produktvermarkter. Die Aktivitäten von Puma Energy im Downstream-Sektor umfassen den Vertrieb, Einzelhandels- und Großhandelsverkäufe einer großen Palette von Raffinerieprodukten, mit einem zusätzlichen Produktangebot in den Schmierstoff-, Bitumen-, LPG- und Schiffsbunkerungssektoren. Puma Energy verfügt derzeit über ein Netzwerk von mehr als 2.468 Tankstellen und versorgt 62 Flughäfen. Puma Energy bietet dank einer zukunftsfähigen Alternative zu traditionellen Versorgungsquellen des Marktes auch eine robuste Plattform für die Unternehmensentwicklung freier Unternehmer.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.pumaenergy.com



OTS: Puma Energy newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116390 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116390.rss2



Pressekontakt: Patrick Meyer Head of Corporate Affairs +41(0)22-595-33-37