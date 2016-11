Die beiden Biotech-Titel im TecDAX gefallen uns langsam besser. Die deutliche Überbewertung ist inzwischen weitgehend bereinigt. Gegenüber den Spitzenbewertungen wurde es fast eine Halbierung im Marktwert.



MORPHOSYS fand soeben einen Alternativ-Partner für die Fortsetzung der Produktentwicklung nach erfolgter Abschlagzahlung des ausgeschiedenen US-Partners, womit die Eigenproduktion in der Pipeline an Qualität gewinnt.



QIAGEN bestätigte mit seinen Ergebnissen soeben die bestehende Qualität, aber eine eher bescheidene Dynamik in der Geschäftsentwicklung. 1 Mrd. Euro Marktwert für MORPHOSYS lässt sich inzwischen rechnen. 5,6 Mrd. Euro für QIAGEN sind zweifellos etwas schwieriger, aber dafür im Ergebnis handfester. Wir bauen die Position in MORPHOSYS unlimitiert aus und kalkulieren für QIAGEN mit einer Spanne von 20/22 € als Anfangspreis.



