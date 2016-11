Die Commerzbank hat die Einstufung für Dürr mit Blick auf die Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analyst Ingo-Martin Schachel lobte in einer Studie vom Donnerstag besonders den starken Auftragseingang beim Anlagenbauer sowie die Margenentwicklung. Die Markterwartungen an das operative Ergebnis erschienen nun realistisch. Da das Jahresende für das Unternehmen traditionell stark verlaufe, halte er aber an seinen - über dem Konsens liegenden - Prognosen für das Schlussquartal fest./tav/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0127 2016-11-10/15:22

ISIN: DE0005565204