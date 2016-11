Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für TAG Immobilien nach Zahlen von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Firdaus Ibrahim sprach in einer Studie vom Donnerstag von starken Drittquartalszahlen des Immobilienunternehmens. Sein Kursziel passte der Experte dennoch nach unten an. Er begründete dies mit dem aktuellen Kurs-Buchwert-Verhältnis und den in seinem Modell berücksichtigten Konsensschätzungen./tih/he

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0188 2016-11-10/19:16

ISIN: DE0008303504